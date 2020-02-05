«Слуга народа» утратит лидерство по результатам местных выборов

Большинство политических экспертов считает, что политической партии «Слуга народа» не удастся установить контроль над большинством областных совета после местных выборов 2020 года.

Такие выводы можно сделать из опроса политических экспертов, политических обозревателей и политтехнологов Украины, проведенного ОО «Лига избирателей». В частности, 62,5% опрошенных убеждены, что «слугам народа» удастся одержать победу на местных выборах менее, чем в 50% областных советов. Кроме того, 20,8% участников исследования считают, что нынешняя партия власти может победить в абсолютном меньшинстве советов или вообще нигде.

4,2% экспертов ожидают, что ПП «Слуга народа» способна победить на выборах в большинстве областных советов, а 8,3% считают, что руководство «Слуги народа» не будет заниматься выборами, сделав ставку на контроль над местными советами со стороны префектов.

Вопросы предусматривали возможность предоставления открытого ответа. Учитывая это, была сформулирована мысль: «Зависит от даты проведения выборов, чем позже они будут, тем меньше шансов у «слуг».

Также 41,7% опрошенных считают, что местные выборы состоятся в этом году по новому Избирательныму Кодексу в его нынешней редакции или с незначительными правками. Такое же количество респондентов склоняются к мнению, что избирательный процесс пройдет по новому Избирательныму Кодексу, но кардинально измененному до начала избирательного процесса. Лишь 4,2% ожидают, что выборы пройдут согласно Закону Украины «О местных выборах» 2015 года. Еще 12,4% респондентов выбрали вариант «Затрудняюсь ответить».

Мнения экспертов разделились в вопросе оценки института префектов как источника конфликтов между исполкомами и депутатами местных советов. 29,2% опрошенных считают, что конфликты возможны иногда, в отдельных регионах. Зато 33,3% прогнозируют, что такие конфликты будут постоянными. 25% склоняются к мнению, что в большинстве случаев префектам удастся договорится с региональными элитами. Еще 12,5% ожидают, что полномочия института префектов в ходе доработки изменений в Конституцию Украины будут значительно урезаны, что сделает маловероятным конфликт с их участием.

Исследование проводилось с 23 по 30 февраля 2020 методом индивидуального анкетирования.

В исследовании приняли участие политтехнолог Алексей Голобуцкий, политический консультант Кость Бондаренко, политтехнолог Андрей Золотарев, политический консультант Дмитрий Джангиров, политолог Михаил Чаплыга, политолог Александра Решмедилова, политический консультант Виталий Кулик, политолог Олеся Яхно, политолог Руслан Бортник, политический консультант Игорь Душин, политический консультант Николай Спиридонов, политтехнолог Олег Постернак, социолог Юрий Гаврилечко, политолог Андрей Мишин, политический аналитик Руслан Бизяев, журналистка Елена Маркосян, философ Виталий Заблоцкий, политолог Валентин Якушко, медиа-эксперт Елена Бондаренко, политтехнолог Владислав Дзивидзинський, политический консультант Елена Дьяченко, политолог Сергей Белашко, доктор политических наук Владимир Смолянюк, политический консультант Екатерина Одарченко.