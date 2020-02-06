Руководство компании Prada пройдет курсы толерантности

Итальянская компания Prada, которая производит одежду, обувь и аксессуары, достигла договоренности с властями Нью-Йорка о том, что ее руководству и части сотрудников придется пройти курсы толерантности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комиссии Нью-Йорка по правам человека.
Как следует из документа, разбирательство между американским подразделением Prada и комиссией продолжалось с декабря 2018 года. Претензии властей мегаполиса касались фигурок в виде маленьких человечков или обезьян черного цвета с большими красными губами, которые были выставлены в витринах магазинов компании в Нью-Йорке. Некоторые жители мегаполиса посчитали, что фигурки являются оскорбительными для темнокожих. С этим согласились и в комиссии.
Изображения убрали, а представители Prada принесли извинения. Власти Нью-Йорка около года проводили проверки в американском подразделении компании. В конечном счете была достигнута договоренность. Согласно ее условиям, сотрудники Prada в Нью-Йорке, а также руководители базирующейся в Милане компании пройдут специальные курсы. На них, в частности, объясняют, как не допускать дискриминации по расовому признаку и не оскорблять чувств представителей расовых меньшинств.
По сведениям телеканала SBC, посещать указанные курсы придется, в том числе и Миучче Прада, которая является главным дизайнером Prada. Компанию основал в 1913 году ее дед Марио Прада.
Как следует из заявления комиссии, руководство Prada также согласилось, чтобы ее рекламные материалы, ориентированные на США, а также продукцию, предлагаемую в стране, оценивал независимый специалист. Он будет определять, нет ли в ней какого-либо расистского подтекста. Кроме того, он будет следить за тем, чтобы в компании не допускали дискриминации по какому-либо признаку.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016