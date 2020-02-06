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Руководство компании Prada пройдет курсы толерантности

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Руководство компании Prada пройдет курсы толерантности

Итальянская компания Prada, которая производит одежду, обувь и аксессуары, достигла договоренности с властями Нью-Йорка о том, что ее руководству и части сотрудников придется пройти курсы толерантности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комиссии Нью-Йорка по правам человека.

Как следует из документа, разбирательство между американским подразделением Prada и комиссией продолжалось с декабря 2018 года. Претензии властей мегаполиса касались фигурок в виде маленьких человечков или обезьян черного цвета с большими красными губами, которые были выставлены в витринах магазинов компании в Нью-Йорке. Некоторые жители мегаполиса посчитали, что фигурки являются оскорбительными для темнокожих. С этим согласились и в комиссии.

Изображения убрали, а представители Prada принесли извинения. Власти Нью-Йорка около года проводили проверки в американском подразделении компании. В конечном счете была достигнута договоренность. Согласно ее условиям, сотрудники Prada в Нью-Йорке, а также руководители базирующейся в Милане компании пройдут специальные курсы. На них, в частности, объясняют, как не допускать дискриминации по расовому признаку и не оскорблять чувств представителей расовых меньшинств.

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По сведениям телеканала SBC, посещать указанные курсы придется, в том числе и Миучче Прада, которая является главным дизайнером Prada. Компанию основал в 1913 году ее дед Марио Прада.

Как следует из заявления комиссии, руководство Prada также согласилось, чтобы ее рекламные материалы, ориентированные на США, а также продукцию, предлагаемую в стране, оценивал независимый специалист. Он будет определять, нет ли в ней какого-либо расистского подтекста. Кроме того, он будет следить за тем, чтобы в компании не допускали дискриминации по какому-либо признаку.

Нью-Йорк, Prada
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