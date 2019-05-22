Итальянский модный дом Prada откажется от использования натурального меха при создании одежды, начиная с женской коллекции весна-лето 2020 года, сообщается в заявлении компании в Facebook.
«Являясь частью Prada Group, Prada объявил при сотрудничестве с Всемирным альянсом против мехов (Fur Free Alliance), что он больше не будет использовать мех животных в своих моделях или новых изделиях, начиная с женской коллекции весна-лето 2020», — говорится в заявлении.
Отметим, что еще в конце 2017 года модные бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении, пополнив список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci. Также в 2018 году от использования натурального меха отказался модный дом Versace. В конце 2018 года французская компания Chanel решила не использовать натуральный мех и кожу экзотических животных в своих изделиях.
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