«Слуга народа» будет голосовать за рынок земли

Фракция «Слуга народа» на заседании при участии президента Украины Владимира Зеленского рассматривала законопроект о рынке земли.

«Речь шла о земле. Разбирали дополнительные нюансы. Будем работать в Раде вместе над этим проектом», — сказала народный депутат «Слуги народа» Марьяна Безуглая агентству «Интерфакс-Украина»

Отвечая на вопрос, примут ли сегодня законопроект о рынке земле, она сказала: «Посмотрите».

В свою очередь нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил журналистам, что большинство фракции «Слуга народа» на заседании поддержали законопроект о рынке земли.

«Большинство фракции проголосовало за поддержку законопроекта, лично я голосовал против», — сказал он.