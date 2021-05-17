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В «Слуге народа» убеждены в том, что рынок земли полноценно заработает с 1 июля

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В «Слуге народа» убеждены в том, что рынок земли полноценно заработает с 1 июля

В течение ближайших двух недель парламент намерен принять законопроект о земельных аукционах (№ 2195) и разблокировать подписание законопроекта о земельной децентрализации (№ 2194). Таким образом в вопросе земельной реформы будет поставлена промежуточная точка, а рынок земли сможет полноценно заработать уже с 1 июля.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, комментируя законодательные планы парламента до завершения работы пятой сессии парламента.

«Мы продолжаем методично заниматься важными реформами. Надеюсь, в ближайшие 2 недели мы поставим если не точку, то промежуточную точку в вопросах земельной реформы и завтра-послезавтра разблокируем законопроект № 2194. А также — завершим рассмотрение правок и примем законопроект № 2195 о земельных аукционах, чтобы с 1 июля земельная реформа начала полноценно работать для людей и стимулировать рост нашей экономике», — заявил Корниенко.

Законопроект № 2195 введет обязательные электронные аукционы. Это не только повысит эффективность торгов, но и сделает их прозрачнее. Электронные аукционы станут предохранителем от рейдерства, обмана граждан-владельцев земельных паев, различных махинаций и манипуляций с ценой земли или порядком ее приобретения, говорит председатель СН.

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Он также отметил, что важно направить в Конституционный суд проект изменений в Конституцию в части децентрализации.

«Хотелось бы уже на этой сессии направить в Конституционный суд проект изменений в Конституцию. Приглашаем всех коллег к обсуждению — межфракционному обсуждению по модерации международных партнеров, чтобы прийти к согласию относительно финальных позиций», — добавил Корниенко.

Напомним, на этой неделе парламент планирует рассмотреть ряд важных законопроектов, среди которых — приватизация, индустриальные парки и налоговая амнистия.

рынок земли, Слуга народа
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