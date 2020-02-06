В РФ решили засчитать крымчанам стаж службы в украинской армии

Российская Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет присваивать звание «Ветеран военной службы» тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его аннексии.
Как отмечают в пояснительных материалах авторы инициативы, в настоящий момент военные, которые отслужили в СССР (в частности, в Украине), продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана военной службы. По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан.
«Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами России и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ», — отмечают авторы.
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