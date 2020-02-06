Дубилет не поддерживает введение штрафов за неучастие в переписи

Министра Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи населения.
«Какой либо вопрос штрафов, это будет сложным вопросом для обсуждения с обществом. Потому что, я считаю, что когда государство нормально исполняет свои обязанности, то оно может заявлять о каких-то новых типах штрафов. Сейчас, когда граждане справедливо недовольны сервисами и инфраструктурой, которые предоставляет государство, а государство придумает новый штраф за участие либо не участие, это будет сложно», — сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Что касается, вопроса о так называемой «почтовой переписи», министр отметил, что, во-первых, на данный момент в Украине нет нормального реестра, который бы позволил каждому человеку адресно отправить анкеты, а во-вторых, большинство почтовых ящиков по стране не работает, из-за чего большинство корреспонденции теряется.
«Почтовая перепись будет для нашей страны очень сложной», — подчеркнул он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016