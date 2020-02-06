Дубилет не поддерживает введение штрафов за неучастие в переписи

Министра Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет считает неактуальной идею введения штрафов за неучастие в переписи населения.

«Какой либо вопрос штрафов, это будет сложным вопросом для обсуждения с обществом. Потому что, я считаю, что когда государство нормально исполняет свои обязанности, то оно может заявлять о каких-то новых типах штрафов. Сейчас, когда граждане справедливо недовольны сервисами и инфраструктурой, которые предоставляет государство, а государство придумает новый штраф за участие либо не участие, это будет сложно», — сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Что касается, вопроса о так называемой «почтовой переписи», министр отметил, что, во-первых, на данный момент в Украине нет нормального реестра, который бы позволил каждому человеку адресно отправить анкеты, а во-вторых, большинство почтовых ящиков по стране не работает, из-за чего большинство корреспонденции теряется.

«Почтовая перепись будет для нашей страны очень сложной», — подчеркнул он.