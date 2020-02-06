Нефьодов назвал три главных направления украинской контрабанды

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов озвучил три основные направления борьбы с контрабандой на 2020-й год.
Об этом он сообщил в интервью DT.UA.
«Основные три направления борьбы, на которых мы сейчас концентрируемся: контейнеры в Одессе, фуры в Западной Украине, почта и авиакарго. Почему именно эти направления? Потому что они перетекают друг между другом.
Эти три направления макроэкономические и перекрыть их можно только вместе, потому что люди очень легко переориентируются.Можно теоретически остановить всю Одессу, а люди (те самые) поедут в Черновцы или на Волынь.
Это же касается и почты. Сжимать можно только вместе, сжимать-то одно из них — это фикция.
Можно отчитываться, что мы на 90% перекрыли схему, но контрабандисты будут только аплодировать и везти другим направлением», — сказал он.
Также Нефьодов подчеркнул, что контрабандные схемы на таможнях Швейцарии и Украины одинаковые, но разница в объемах.
«Схемы существовали и будут существовать всегда. Схемы контрабанды в Швейцарии такие же, как и в Украине, — вопрос в объемах этих схем. Есть ли в Швейцарии занижения таможенной стоимости? Есть. Но оно составляет от общего объема импорта, скажем, 0,5%, тогда как в Украине — наверное 10%», — резюмирует глава таможни.
Напомним, ранее Нефьодов заявил, каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.
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