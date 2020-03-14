Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, передает CNN.
Он добавил, что выделит штатам до $50 млрд на борьбу с распространением вируса. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.
Трамп также призвал власти всех штатов создать центры экстренной помощи для борьбы с вирусом.
По словам президента, в будущем ситуация с распространением вируса может ухудшиться. «Следующие восемь недель критичны», — добавил он.
Ранее Трамп неоднократно сравнивал вспышку коронавируса со вспышкой гриппа и заявлял, что власти США контролируют ситуацию, отмечает Bloomberg.
Режим чрезвычайной ситуации вводится в соответствии с принятым в 1988 году законом Стаффорда (Stafford Act), который позволяет выделить на ликвидацию последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, пишет Reuters. В частности, в 2000 году его применил президент Билл Клинтон из-за распространения переносимой комарами лихорадки Западного Нила в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, Centers for Disease Control and Prevention), в стране к 13 марта было зафиксировано 1629 случаев заражения COVID-19, 41 человек умер.
С 13 марта Соединенные Штаты также ввели 30-дневный запрет на въезд из стран Европы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016