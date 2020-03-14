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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, передает CNN.

Он добавил, что выделит штатам до $50 млрд на борьбу с распространением вируса. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.

Трамп также призвал власти всех штатов создать центры экстренной помощи для борьбы с вирусом.

По словам президента, в будущем ситуация с распространением вируса может ухудшиться. «Следующие восемь недель критичны», — добавил он.

Ранее Трамп неоднократно сравнивал вспышку коронавируса со вспышкой гриппа и заявлял, что власти США контролируют ситуацию, отмечает Bloomberg.

Режим чрезвычайной ситуации вводится в соответствии с принятым в 1988 году законом Стаффорда (Stafford Act), который позволяет выделить на ликвидацию последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, пишет Reuters. В частности, в 2000 году его применил президент Билл Клинтон из-за распространения переносимой комарами лихорадки Западного Нила в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, Centers for Disease Control and Prevention), в стране к 13 марта было зафиксировано 1629 случаев заражения COVID-19, 41 человек умер.

С 13 марта Соединенные Штаты также ввели 30-дневный запрет на въезд из стран Европы.

США, Дональд Трамп, коронавирус
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