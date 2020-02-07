Министр Новосад купила квартиру в Киеве

Министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тыс. гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен.
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.
В пятницу министр внесла в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Так, 3 февраля Новосад приобрела у компании «Дисбуд» квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м за 944 200 гривен.
Конечным бенефициарным владельцем «Дисбуда» является бизнесмен Александр Насиковский с неоднозначной репутацией.
На своей странице в социальной сети Facebook Новосад написала, что информация о данной недвижимости была указана еще в декларациях за 2017 и 2018 годы, а в начале февраля — оформлены имущественные права на жилье.
«К сожалению, никакой сенсации — эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как того требует закон. Эту информацию вы можете найти в разделах „Ценные бумаги“ (в декларации за 2017) и „Объекты незавершенного строительства“ (в декларации за 2018)», — написала министр.
Отметим, что за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016