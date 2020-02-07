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Министр Новосад купила квартиру в Киеве

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Министр Новосад купила квартиру в Киеве

Министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тыс. гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В пятницу министр внесла в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Так, 3 февраля Новосад приобрела у компании «Дисбуд» квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м за 944 200 гривен.

Конечным бенефициарным владельцем «Дисбуда» является бизнесмен Александр Насиковский с неоднозначной репутацией.

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На своей странице в социальной сети Facebook Новосад написала, что информация о данной недвижимости была указана еще в декларациях за 2017 и 2018 годы, а в начале февраля — оформлены имущественные права на жилье.

«К сожалению, никакой сенсации — эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как того требует закон. Эту информацию вы можете найти в разделах „Ценные бумаги“ (в декларации за 2017) и „Объекты незавершенного строительства“ (в декларации за 2018)», — написала министр.

Отметим, что за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.

Анна Новосад
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Пятница, 7 февраля 2020
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