Новосад заговорила об отмене ограничения перечня вузов, куда могут поступать с неподконтрольных территорий

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет о необходимости предоставить право абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма вступать не только в специально определенные вузы на подконтрольной территории Украины.
«Пять лет мы предоставляем право абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма доступ к ограниченному перечню учреждений высшего образования. Те, кто поступает из Крыма, имеют доступ в таком южном поясе, в Николаеве и Херсоне и других южных областях, а те, кто поступает из оккупированного Донбасса, поступают по этой упрощенной процедуре только в перемещенные вузы. Мне кажется, что за пять лет такая сегрегация себя понемногу исчерпывает, и мы должны переосмыслить доступ для этих абитуриентов», — сказала Новосад в среду в Мариуполе на Форуме Единства, передает Интерфакс-Украина.
Министр, в частности, считает, что для данной категории абитуриентов необходимо предоставлять право вступать не только в определенные вузы, которые определены государством.
В то же время, глава ведомства отметила, что важным остается вопрос подготовки абитуриентов из неподконтрольных территорий к вступлению в украинские вузы. Среди прочего, по словам Новосад, также нуждается в урегулировании вопрос эффективной работы перемещенных вузов, так как не все они показывают хороший результат.
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