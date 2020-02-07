Милованов заметил позитивные сигналы в промышленности

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинские промышленные производители постепенно начинают наращивать объемы производства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В промышленности мы входим в фазу роста цикла. Уже в январе появились признаки восстановления металлургии», — пишет министр.

Также Милованов отметил, что по машиностроению экспорт в РФ снизился с 2013 по 2019 год с 5,5 млрд долл, до менее чем 1 млрд долл.

По его словам, только частично это компенсируется наращиванием экспорта продукции машиностроения в страны ЕС с 2 млрд долл в 2013 году до 3 млрд США в 2019 году.

«Но дальнейшее наращивание экспорта в ЕС — под угрозой, ведь из-за введения ЕС протекционистской инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность», — пишет министр.

Напомним, что в 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.