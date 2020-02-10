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Минюст потребовал ликвидировать 35 политических партий

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Минюст потребовал ликвидировать 35 политических партий

Министерство юстиции направило в Окружной административный суд Киева 35 исков, в которых требует аннулировать регистрацию политических партий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба суда.

«Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик — политическая партия — не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах депутатов Верховной рады в течение десяти лет», — отметили в суде.

В перечне предлагаемых к ликвидации партий «Трудовая Украина», «Организация Украинских Националистов», «Гражданская партия «Пора», «Социал-демократическая партия Украины», «Блок оппозиционных сил» и другие. Суд принимает решение об открытии производств по данным искам, отмечается в сообщении.

По данным министерства, в Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых 48 фактически существуют только на бумаге.

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На прошлой неделе министр юстиции Денис Малюська сообщал о намерении ведомства ликвидировать 48 партий, которые не ведут политической деятельности. Среди таких политсил, в частности, сказал министр, Партия ветеранов Афганистана, «Женщины Украины», Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народное движение Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, Либерально-гуманистическая партия «Товарищ», Всеукраинская казацкая партия «Русичи», Партия казаков Украины, «Украина прежде всего!», «Партия «Детей войны», «Наш дом», «Партия сильной власти» и другие.

По законам, партия подлежит ликвидации, если ее представители не выдвигались на президентских и парламентских выборах в течение десяти лет.

Минюст, партии
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