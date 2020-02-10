ГБР проводит обыски в Гослесагентстве и лесхозах Житомирской области

ГБР проводит обыски в лесничествах Житомирской области, где зафиксировали незаконные рубки древесины, вследствие чего (государству) нанесен ущерб на 6 млн грн.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем лесничим ГП« Олевское лесное хозяйство». Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах, совершенной группой лиц», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.
В частности, на лесных участках, которые отводились под рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Ее в дальнейшем незконно рубили и реализовали за наличные субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов.
«Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму более 6 миллионов гривень», - акцентируют в ГБР.
Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводят 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны. Обыски также проводятся по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и осуществления лесопереработки, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.
Во время обыска территории одной из лесопереработок выявлено 600 куб. м. ликвидной древесины породы «сосна» без документов о ее законном происхождении на момент проведения следственного действия.
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