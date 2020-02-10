Украина пока не планирует возвращать своего посла в Россию

Украина пока не намерена возвращать своего посла в Россию, хотя посольства и консульские службы в двух странах продолжают работу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Вадим Пристайко.
«Я слышал эту новость сегодня от моего друга министра Лаврова, но он говорил не об этом. Он говорил, что однажды послы вернутся. Это правда, однажды это произойдет. Но пока наши посольства работают, оказываются консульские услуги», — ответил Пристайко в Риме на вопрос российских журналистов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник подчеркнул, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами. Он, объясняя позицию Москвы, отметил, что Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016