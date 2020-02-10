Украина пока не планирует возвращать своего посла в Россию

Украина пока не намерена возвращать своего посла в Россию, хотя посольства и консульские службы в двух странах продолжают работу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Я слышал эту новость сегодня от моего друга министра Лаврова, но он говорил не об этом. Он говорил, что однажды послы вернутся. Это правда, однажды это произойдет. Но пока наши посольства работают, оказываются консульские услуги», — ответил Пристайко в Риме на вопрос российских журналистов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник подчеркнул, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами. Он, объясняя позицию Москвы, отметил, что Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах.