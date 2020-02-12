Эрдоган обвинил Россию и Сирию в убийствах мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.
«Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе», — сказал он, выступая в парламенте. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом Асада и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью захватить эту территорию», — утверждал Эрдоган.
С его точки зрения, отныне «атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше».
Идлиб — единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках сирийской оппозиции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.
В результате наступательной операции в Идлибе, начавшейся 25 января, сирийской армии удалось занять около 50% территории провинции и десятки населенных пунктов, которые удерживали в своих руках бойцы из группировки «Джебхат ан-Нусра» и их союзники.
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