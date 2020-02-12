Войти
Зеленский не ощущает влияния Сороса на Украину
позиция
Зеленский не ощущает влияния Сороса на Украину
Украина рассчитывает на новый обмен пленными в феврале-марте
мирный процесс
Украина рассчитывает на новый обмен пленными в феврале-марте

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в убийствах мирных жителей в Идлибе

471
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в убийствах мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.

«Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе», — сказал он, выступая в парламенте. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом Асада и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью захватить эту территорию», — утверждал Эрдоган.

С его точки зрения, отныне «атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше».

Идлиб — единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках сирийской оппозиции. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Читайте также: Airbus показал модель самолета будущего

В результате наступательной операции в Идлибе, начавшейся 25 января, сирийской армии удалось занять около 50% территории провинции и десятки населенных пунктов, которые удерживали в своих руках бойцы из группировки «Джебхат ан-Нусра» и их союзники.

Россия, Сирия, Тайип Эрдоган
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 февраля 2020
Вторник, 11 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016