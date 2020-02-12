США призвали Россию выполнять Минские соглашения

Россия должна полностью выполнить свою часть Минских договоренностей, потому что через пять лет после их подписания в результате российской агрессии гибнут украинцы.

Об этом заявил посольства США в Украине в Facebook.

«Через 5 лет после согласования Комплекса мер относительно выполнения Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои минские обязательства», — говорится в заявлении.

Как известно, 12 февраля 2015 года на саммите в Минске после многочасовых переговоров Нормандской четверки был утвержден Комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей (Протокол от 5 сентября 2014 года и Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года) с целью деэскалации вооруженного конфликта на Востоке Украины. Документ подписали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, Президент Украины Петр Порошенко, Президент РФ Владимир Путин. Была также принята Декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ.