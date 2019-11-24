Госдеп США назвал условием улучшения отношений с РФ выполнение ею минских соглашений

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Россией минских договоренностей.
«Заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, а также — от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы», — цитирует чиновника DW.
Отмечается, что встреча Салливана с Лавровым состоялась во время саммита Большой двадцатки в Японии 23 ноября.
Также дипломаты обсудили темы Сирии, КНДР, сотрудничества в борьбе против терроризма и «вопросы стратегической безопасности».
Сенат США рассматривает кандидатуру Салливана на должность посла США в России. Комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса США уже высказался за назначение Салливана. Теперь решение за Сенатом.
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