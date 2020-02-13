Дубилет планирует провести перепись населения с помощью спутника

Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
«Да, это правда. Мы встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать, возможно, с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане ...Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения», — сказал Дубилет в эфире радио «UA: Общественное вещание», отвечая на вопрос, действительно ли можно провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутниковой съемки.
По словам министра, к этому процессу Украина будет привлекать международных специалистов. «Это сложный проект, я надеюсь, что мы продвинемся по нему, но пока не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или через какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях», — цитирует Дубилета агентство УНН.
Ранее министр заявил, что вместе с украинцами, проживающими на неподконтрольных Киеву территориях, общая численность населения страны достигнет 44 млн человек, а без учета этих территорий — 37 млн.
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