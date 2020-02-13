В НАТО заявили о бегстве сотен тысяч жителей из Идлиба

Наступление сирийской армии и россиян на позиции антиправительственных сил в провинции Идлиб, по мнению НАТО, вынудило сотни тысяч мирных жителей бежать из региона. Такую оценку событий высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны НАТО.
«То, что мы видим в Идлибе — это очень серьезно. Сотни тысяч мирных жителей вынуждены бежать, люди погибают, мы видим удары по гражданским целям, и мы призываем сирийский режим, поддерживаемый Россией, прекратить эти нападения и начать мирный процесс», — заявил он.
Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как сирийская армия при поддержке российских сил предприняла мастшабное наступление в регионе, взяв 5 февраля город Саракиб.
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