Fitch прогнозирует проблемы у авторынка из-за нового вируса

Новый коронавирус COVID-19 может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и нарушить поставки по всему миру, что «усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году», говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
По мнению экспертов, если вспышка инфекции окажется недолгой, распространение вируса не сильно скажется на кредитных показателях компаний, и ее влияние будет ощущаться в течение следующих нескольких месяцев.
Fitch считает, что наибольшее давление на сектор окажет снижение продаж. Китай — крупнейший в мире рынок новых автомобилей, на него приходится около 30% от продаж во всем мире.Как ожидает агентство, в стране они начнут восстанавливаться в апреле. Эксперты считают, что перебои с поставками, которые возникли из-за приостановки в Китае производства автомобилей и комплектующих, продлятся до конца февраля или начала марта.
В Европе снижение объема продаж из-за коронавируса коснется немецких автопроизводителей, отмечает агентство. Daimler и BMW получают около 30% прибыли от общего объема продаж в Китае, а VW — порядка 40%.
В первой половине текущего года ситуация с распространением инфекции коснется и американских компаний Ford и General Motors. Как указывает Fitch, в 2019 году на долю Китая пришлось около 40% продаж Ford, а GM производит несколько моделей в Хубэе.
Представитель Nissan ранее сообщил, что компания допускает приостановку работы завода в Санкт-Петербурге, если в Китае до 17 февраля не возобновят выпуск деталей для сборки машин. По его словам, если китайские заводы не наладят работу в этот срок, может произойти задержка с поставками.
Коронавирус скажется не только на мировом авторынке, считают эксперты. В начале февраля Moody’s предупредило, что эпидемия может ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы. На спрос, по мнению аналитиков, негативно повлияют закрытие на карантин китайских городов с многомиллионным населением, введение ограничений на поездки, сокращение числа туристов в этой стране и отмена авиарейсов.
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