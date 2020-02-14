Шахтеры шахты «Краснолиманская» протестуют, отказываясь выходить на поверхность

В Донецкой области продолжается протест горняков шахты «Краснолиманская» против несвоевременной выплаты зарплат — под землей остаются 57 работников.

Об этом сообщает в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Продолжается протест горняков на шахте „Краснолиманская“. По состоянию на 10.00 под землей остаются 57 горняков», — говорится в сообщении.

Волынец отмечает, что, по информации от работников шахты и их семей, администрация предприятия и местные власти ситуацию игнорируют. Не вызывают горноспасательную службу, отсутствует системно налаженное снабжение питания и питьевой воды. Пищу и воду собрали и передали протестующим сами работники предприятия.

Как напомнил председатель НПГУ, шахтеры остаются под землей со вчерашнего дня, 13 февраля, на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора. Трудовой коллектив требует полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года, январь-2020.

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 февраля на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, в частности, подчеркнул важность решения вопроса выплаты задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. По его словам, на 1 января 2020 года задолженность перед горняками составила 922 млн гривень.

5 и 10 февраля Кабинет министров передал по 163 млн грн для погашения задолженности по выплате заработной платы работникам шахт за декабрь прошлого года.