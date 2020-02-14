«Борисполь» по росту пассажиропотока стал первым в рейтинге крупных аэропортов Европы

Международный аэропорт «Борисполь» возглавил рейтинг Международного совета аэропортов по итогам 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

«По итогам 2019 года Международный аэропорт „Борисполь“ занял первое место в рейтинге ACI Europe», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордная динамика роста пассажиропотока — 21,1% — обеспечила предприятию ТОП-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов пассажиров.

Отметим, что аэропорт «Борисполь» по итогам 2018 года увеличил пассажиропоток на 19,4% и также занял первое место в рейтинге Международного совета аэропортов.