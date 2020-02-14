Пранкеры разыграли Берни Сандерса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли американского сенатора Берни Сандерса, связавшись с ним от имени известной шведкой экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Ролик с аудиозаписью разговора опубликован на YouTube-канале пранкеров.

Грету Тунберг озвучила знакомая пранкеров.

На записи человек, представившийся Сандерсом, благодарит Тунберг ее за возможность пообщаться. Сандерс отметил «выдающуюся роль», которую, по его мнению, играет активистка в деле борьбы с «ужасным, жутким климатическим кризисом». Сандерс сразу перешел к политическим вопросам и сообщил озвучивавшей Тунберг девушке, что «в США сейчас такой президент, который не только не признает проблему изменения климата, но и поощряет добычу ископаемого топлива».

В ответ на это изображавшая Грету Тунберг девушка и Алексей Столяров, представлявшийся ее отцом Сванте, предложили Сандерсу помочь в его кампании (Сандерс участвует в выборах кандидата в президенты США). Сенатор воспринял это с большим энтузиазмом. Пранкеры даже предложили Сандерсу записать «крутой рэп» с популярной певицей Билли Айлиш и рэпером Канье Уэстом, которые, по словам пранкеров, тоже поддерживают экологическое движение.

Изображавший отца Греты Столяров также посоветовался с Сандерсом о возможной поездке в Россию, сказав, что слышал, что у сенатора «с ними некоторые проблемы». Сандерс сказал, что у России «все плохо с изменениями климата» и Тунберг не должна дать российским властям возможность себя использовать. «Я думаю, ехать надо. Но перед этим надо понять, что там у них в правительстве», — отметил Сандерс.

Пранкеры также напомнили сенатору о его поездке в Ярославль в 1988 году и спросили, завербовало ли его КГБ в тот период. Они сообщили, что есть некие видео с ним, записанные КГБ. Сандерс ответил, что никаких видео не видел. Тогда девушка, игравшая Тунберг, заявила, что, по ее мнению, Сандерс — «спящий агент» и для него настало время вновь работать на российское правительство. После этого сенатор положил трубку.