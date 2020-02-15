У партии «Слуга народа» появился общественный хаб.
«Здесь будут и депутаты работать, и их помощники. Здесь можно проводить деловые встречи», — рассказала журналистам заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на презентации хаба в субботу в Киеве.
Как передаёт «Интерфакс-Украина», хаб находится в конгрессно-выставочном центре «Парковый», недалеко от правительственного квартала в Киеве.
К услугам посетителей хаба — интернет, удобные рабочие места, которые можно использовать для деловых переговоров, поскольку они разделены стильными перегородками. Помещение хаба — просторное, с панорамными окнами на Днепр.
По словам Кравчук, возможно, будет постоянная аккредитация журналистов для работы в хабе.
Народный депутат также показала «образовательный центр» — просторный зал, приблизительно на 100 −120 мест, в котором размещён большой монитор и необходимая аппаратура для проведения тренингов. По её словам, именно здесь будут проходить обучение представителей объединённых территориальных громад (ОТГ).
Кравчук отметила, что сегодня здесь начинается двухдневный тренинг для глав ОТГ и депутатов местных советов по децентрализации.
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