Зеленский хочет для Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, глава Украинского государства поблагодарил за неизменную солидарность Альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений страны.
«Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса», — подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский сообщил о продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой комиссии «Украина-НАТО», которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране.
Отмечается, что в ходе встречи был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.
В свою очередь Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и добавил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.
«Стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи „Нормандской четверки“ в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе», — сказано в сообщении.
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