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«Слуга народа» объявила себя центристской политической силой

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«Слуга народа» объявила себя центристской политической силой

Партия «Слуга народа» объявила своей идеологий «украинский центризм».

Такое определение на съезде партии дал глава партии Александр Корниенко, сообщает LB.ua.

«Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист», — заверил Корниенко.

В связи с этим глава партии предложил «украинский центризм как идеологию партии».

Корниенко во время своего выступления на съезде признал, что власть проводит реформы медленно.

«Мы обещали завершения эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы — принять участие в местных выборах», — отметил Корниенко.

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Напомним, что в мае 2019 года тогдашний советник президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявлял, что основой идеологии партии Слуга народа является либертарианство.

При этом уже в ноябре новоизбранный глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что политическая сила отказывается от либертарианства и будет искать новую идеологическую конструкцию ради единства членов партии с противоположными взглядами.

Слуга народа
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