В Китае грозят казнить за сокрытие симптомов коронавируса

В отношении зараженных коронавирусом граждан, которые умышленно скрывают свое заболевание или не раскрывают историю путешествий, могут ввести уголовную ответственность, сообщает газета Beijing Daily со ссылкой на заявление Второго народного суда средней степени в Пекине.

В публикации говорится, что человека, который способствует дальнейшему распространению инфекции, могут обвинить в создании угрозы общественной безопасности.

Как пишет газета, в соответствии с действующим законодательством, за «преднамеренную передачу возбудителей инфекционных заболеваний» может грозить десятилетний либо пожизненный срок заключения, или же смертная казнь. В статье отмечается, что высшая мера будет применяться «в крайних случаях».