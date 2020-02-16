В храме в центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан

Мужчина напал в воскресенье на прихожан в храме в центре Москвы, два человека получили ранения. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый в преступлении задержан.
«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — сказала она.
По словам Волк, полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По словам собеседника агентства, мужчина, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. «В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — добавил он.
Как сообщил журналистам настоятель храма Святителя Николая протоиерей Кирилл Сладков, оба мужчины, получившие ножевые ранения при нападении, являются пономарями — помощниками настоятеля.
«При подготовке службы в алтарь вбежал молодой человек и нанес ножевые ранения моим помощникам. Я хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить напавшего. Благодарю сотрудников полиции, которые приехали своевременно и быстро, задержали его. Жизни моих помощников, пономарей, ничего не угрожает, они находятся в больнице», — сказал Сладков.
По его словам, напавший мужчина выглядел как обычный прихожанин, при нападении ничего не выкрикивал. «Когда он бежал в алтарь, его встретил я, как настоятель, и мой помощник. Почему он напал на моего помощника, сложно сейчас сказать», — заключил Сладков.
Ранее источник СМИ в правоохранительных органах сообщил, что напавший — Ефим Ефимов, он приехал в Москву из Липецкой области. Он также отметил, что мужчину задержали шесть прихожан.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016