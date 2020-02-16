В храме в центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан

Мужчина напал в воскресенье на прихожан в храме в центре Москвы, два человека получили ранения. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый в преступлении задержан.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — сказала она.

По словам Волк, полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам собеседника агентства, мужчина, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. «В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — добавил он.

Как сообщил журналистам настоятель храма Святителя Николая протоиерей Кирилл Сладков, оба мужчины, получившие ножевые ранения при нападении, являются пономарями — помощниками настоятеля.

«При подготовке службы в алтарь вбежал молодой человек и нанес ножевые ранения моим помощникам. Я хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить напавшего. Благодарю сотрудников полиции, которые приехали своевременно и быстро, задержали его. Жизни моих помощников, пономарей, ничего не угрожает, они находятся в больнице», — сказал Сладков.

По его словам, напавший мужчина выглядел как обычный прихожанин, при нападении ничего не выкрикивал. «Когда он бежал в алтарь, его встретил я, как настоятель, и мой помощник. Почему он напал на моего помощника, сложно сейчас сказать», — заключил Сладков.

Ранее источник СМИ в правоохранительных органах сообщил, что напавший — Ефим Ефимов, он приехал в Москву из Липецкой области. Он также отметил, что мужчину задержали шесть прихожан.