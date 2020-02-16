В Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.

Как говорится в заявлении правительства в соцсети WeChat, речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

«15 февраля препарат „Фавэйлавэй“ (прежнее название Favipiravir или „Фапилавэй“), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», — указано в заявлении правительства города.

Отмечается, что лекарство, которое в воскресенье было запущено в производство, может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. Название препарата на латинском языке в заявлении не приводится, однако в распространённых в интернете фотографиях лицензии на производство значится Favipiravir, при том, что в китайском названии изменен один иероглиф (новое название 法维拉韦 — прежнее название 法匹拉韦).

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса. Он также указал, что Китай применяет различные технологические подходы, чтобы ускорить разработку вакцины от нового типа коронавируса, а ряд вакцин уже тестируют на животных.