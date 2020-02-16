В Киеве задержан «смотрящий», шесть лет скрывавшийся от правосудия

Запорожский бизнесмен Евгений Анисимов (известный в криминальном мире как «Анисим»), шесть лет находившийся в международном розыске, задержан в Киеве.

«Евгения Анисимова задержали! 100% подтверждаю. Все эти годы жил в Козине (пгт Козин Обуховского района Киевской области — Ред.)», — написал на своей странице в соцсети Facebook народный депутат фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.

Бизнесмен Евгений Черняк, который конфликтовал с Анисимовым, также сообщил о его задержании в Киеве и поблагодарил МВД за профессиональную работу.

«Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался!», — написал он в Facebook

Как сообщалось, запорожский бизнесмен Анисимов известен тем, что во времена президента Виктора Януковича позиционировался как «смотрящий» Запорожья, был руководителем местной преступной группировки, которая имела доступ к бюджетным средствам города. Запорожские предприниматели неоднократно заявляли о том, что «Анисим» обложил данью малый и средний бизнес Запорожья.

21 октября 2013 года Анисимов был задержан в аэропорту «Борисполь» по подозрению в вымогательстве на основании уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в т.ч — создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.