В Киеве задержан «смотрящий», шесть лет скрывавшийся от правосудия

Запорожский бизнесмен Евгений Анисимов (известный в криминальном мире как «Анисим»), шесть лет находившийся в международном розыске, задержан в Киеве.
«Евгения Анисимова задержали! 100% подтверждаю. Все эти годы жил в Козине (пгт Козин Обуховского района Киевской области — Ред.)», — написал на своей странице в соцсети Facebook народный депутат фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.
Бизнесмен Евгений Черняк, который конфликтовал с Анисимовым, также сообщил о его задержании в Киеве и поблагодарил МВД за профессиональную работу.
«Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался!», — написал он в Facebook
Как сообщалось, запорожский бизнесмен Анисимов известен тем, что во времена президента Виктора Януковича позиционировался как «смотрящий» Запорожья, был руководителем местной преступной группировки, которая имела доступ к бюджетным средствам города. Запорожские предприниматели неоднократно заявляли о том, что «Анисим» обложил данью малый и средний бизнес Запорожья.
21 октября 2013 года Анисимов был задержан в аэропорту «Борисполь» по подозрению в вымогательстве на основании уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в т.ч — создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016