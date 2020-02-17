В Крыму задержан доброволец, воевавший за Украину на Донбассе

Сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Крыму жителя Черноморского района, подозреваемого в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ) », - говорится в сообщении.
В настоящий момент подозреваемый задержан. Суд заключил его под стражу.
Батальон имени Номана Челебиджихана — добровольческое формирование, принимавшее участие в войне на востоке Украины на стороне правительственных войск. Состоит преимущественно из крымских татар.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016