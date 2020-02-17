В Крыму задержан доброволец, воевавший за Украину на Донбассе

Сотрудники ФСБ РФ задержали в аннексированном Крыму жителя Черноморского района, подозреваемого в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления ФСБ по региону.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ) », - говорится в сообщении.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Суд заключил его под стражу.

Батальон имени Номана Челебиджихана — добровольческое формирование, принимавшее участие в войне на востоке Украины на стороне правительственных войск. Состоит преимущественно из крымских татар.