Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между городами Украины

Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины — Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.
Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут выполняться ежедневно.
Кроме того, с ноября 2020 года Windrose планирует запустить также рейсы до Ивано-Франковска.
Согласно данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета из Киева в Днепр будет составлять от 719 грн, из Киева в Харьков — также от 719, из Запорожье в Киев — от 607 грн.
Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.
ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.
В 2019 году Windrose перевезла 1,4 миллиона пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.
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