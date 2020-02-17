Войти
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
мирный процесс
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе
официально
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

авиа
RSS

Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между городами Украины

131
Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между городами Украины

Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины — Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.

Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут выполняться ежедневно.

Кроме того, с ноября 2020 года Windrose планирует запустить также рейсы до Ивано-Франковска.

Согласно данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета из Киева в Днепр будет составлять от 719 грн, из Киева в Харьков — также от 719, из Запорожье в Киев — от 607 грн.

Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.

Читайте также: Ремонт, молотки и тысячи конвертов: На что Центр коммуникации Киевсовета тратит бюджетные миллионы

ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 миллиона пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.

Windrose
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 февраля 2020
Воскресенье, 16 февраля 2020
Суббота, 15 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016