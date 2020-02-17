Windrose с апреля запускает ежедневные рейсы между городами Украины

Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины — Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.

Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут выполняться ежедневно.

Кроме того, с ноября 2020 года Windrose планирует запустить также рейсы до Ивано-Франковска.

Согласно данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета из Киева в Днепр будет составлять от 719 грн, из Киева в Харьков — также от 719, из Запорожье в Киев — от 607 грн.

Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.

ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 миллиона пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.