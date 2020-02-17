Рынок сигарет в Украине за год снизился на 15%

Украина в 2019 году произвела 51 млрд сигарет, что на 15% ниже показателя за 2018 год, сообщил генеральный директор «Империал Тобакко» в Украине Растислав Чернак.

«По сравнению с европейскими странами, снижение объемов сигаретного рынка, действительно, шло быстрыми темпами. По нашим данным, падение рынка составило 15% по сравнению с прошлым годом. В 2011-2017 годах падение было меньшим, чем мы наблюдали в 2019-м», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Объективных причин падения украинского рынка, по мнению Чернака, несколько, в том числе и повышение акциза.

«В 2018 году рост акцизного налога на сигареты составил 30%, в 2019 году мы имели два повышения — в январе на 20%, в июле, дополнительно — на 9%. Значительный рост акцизного налога привело к увеличению цены за пачку сигарет, стало причиной роста объемов нелегальной торговли», — заметил он.

Гендиректор «Империал Тобакко» в Украине указал на то, что за последние несколько лет, уровень нелегальной торговли увеличился вдвое. По данным исследований TNS Kantar, в 2019 году уровень нелегальной торговли достиг 7%, тенденция к росту прослеживалась с 2017 года.

«Такой уровень контрабанды и контрафакта в Украине является самым высоким за период с 2013 года», — отметил Чернак.

Среди других причин он выделил рабочую миграцию.

«По разным оценкам, в течение нескольких последних лет Украина оставило 4 млн человек или 10% населения. Соответственно, уменьшилось количество людей, которые являются потребителями», — заметил гендиректор компании.

«Империал Тобакко» в Украине входит в холдинг Imperial Tobacco (Британия). Бренды компании — Davidoff, Parker & Simpsin, West, Style, R1, «Прима».

Табачная фабрика располагается в Киеве. Производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США).

По оценкам компании, она занимает 12,6% доли табачного рынка.