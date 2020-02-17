Войти
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
мирный процесс
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе
официально
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Рынок сигарет в Украине за год снизился на 15%

139
Рынок сигарет в Украине за год снизился на 15%

Украина в 2019 году произвела 51 млрд сигарет, что на 15% ниже показателя за 2018 год, сообщил генеральный директор «Империал Тобакко» в Украине Растислав Чернак.

«По сравнению с европейскими странами, снижение объемов сигаретного рынка, действительно, шло быстрыми темпами. По нашим данным, падение рынка составило 15% по сравнению с прошлым годом. В 2011-2017 годах падение было меньшим, чем мы наблюдали в 2019-м», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Объективных причин падения украинского рынка, по мнению Чернака, несколько, в том числе и повышение акциза.

«В 2018 году рост акцизного налога на сигареты составил 30%, в 2019 году мы имели два повышения — в январе на 20%, в июле, дополнительно — на 9%. Значительный рост акцизного налога привело к увеличению цены за пачку сигарет, стало причиной роста объемов нелегальной торговли», — заметил он.

Гендиректор «Империал Тобакко» в Украине указал на то, что за последние несколько лет, уровень нелегальной торговли увеличился вдвое. По данным исследований TNS Kantar, в 2019 году уровень нелегальной торговли достиг 7%, тенденция к росту прослеживалась с 2017 года.

«Такой уровень контрабанды и контрафакта в Украине является самым высоким за период с 2013 года», — отметил Чернак.

Среди других причин он выделил рабочую миграцию.

«По разным оценкам, в течение нескольких последних лет Украина оставило 4 млн человек или 10% населения. Соответственно, уменьшилось количество людей, которые являются потребителями», — заметил гендиректор компании.

«Империал Тобакко» в Украине входит в холдинг Imperial Tobacco (Британия). Бренды компании — Davidoff, Parker & Simpsin, West, Style, R1, «Прима».

Читайте также: В Кремле прокомментировали идею Зеленского о совместном патрулировании на Донбассе

Табачная фабрика располагается в Киеве. Производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США).

По оценкам компании, она занимает 12,6% доли табачного рынка.

сигареты, табачная промышленность
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 февраля 2020
Воскресенье, 16 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016