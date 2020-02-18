В Китае уже отменили почти 80 тыс. рейсов из-за коронавируса

В период с 20 января по 13 февраля три китайские авиакомпании отменили 78 тыс. рейсов и вернули 13 млн билетов из-за вспышки нового типа коронавируса. Об этом заявил замглавы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая Жэнь Хунбинь, сообщает China News в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, перевозчики ощутимо пострадали из-за отмены рейсов, поскольку на этот период приходятся активные поездки из-за празднования Нового года по лунному календарю. Так, в 2020 году пассажиропоток в новогодние дни упал в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отметил Хунбинь.

Кроме авиаперевозчиков пострадали также компании, работающие в туристической сфере. По информации замглавы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом, закрывались туристические достопримечательности, магазины, отели.

Напомним, что вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года в городе Ухань в провинции Хубэй. По данным Всемирной организации здравоохранения на 17 февраля, количество случаев заражения в мире приблизилось к 71,5 тыс. человек. Жертвами нового вируса стали 1873 человека.