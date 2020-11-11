Из-за вируса в Германии уже отменили почти миллион авиарейсов

Из-за коронавируса с марта этого года в Германии было отменено почти миллион пассажирских авиарейсов.
Об этом сообщила Европейская организация по безопасности полетов Eurocontrol во вторник, 10 ноября, пишет DW.
Таким образом пассажиропоток в годовом исчислении снизился на 83%.
Больше всего от локдаунов в Германии и в других странах мира пострадал столичный аэропорт Берлин-Тегель, который имеет самый высокий показатель снижения пассажиропотока в −83%.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне за это время было на 62% самолетов меньше, чем обычно в этот период.
Авиакомпания Lufthansa удерживает лидерство в перелетах. На прошлой неделе она имела в среднем в Германии 383 взлетов и посадок в день. Между тем это составляет лишь 68% показателей по сравнению с этой же календарной неделей 2019-го года.
Самолеты немецкой почты DHL за предыдущую неделю в среднем осуществляли 115 взлетов и посадок ежедневно в Германии, что на 14 процентов больше полетов в целом по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Ранее ассоциация ACI EUROPE предупредила, что почти двум сотням аэропортов в Европе угрожает неплатежеспособность в ближайшие месяцы из-за коронавирсуного кризиса.
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