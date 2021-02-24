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«Чешские авиалинии» увольняют всех своих сотрудников

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«Чешские авиалинии» увольняют всех своих сотрудников

Авиакомпания «Чешские авиалинии» (ЧСА) проинформировала биржу труда и профсоюзы о предстоящем увольнении всех 430 сотрудников, что связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду журналистам председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман.

«ЧСА планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была поставлена в известность биржа труда, — отметила она. — Пофсоюз также был проинформированы об этом. Авиакомпания очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов».

Финансовая ситуация в ЧСА, по словам Леффельман, критическая. Авиакомпания, являющаяся акционерным обществом, не может рассчитывать на финансовую поддержку государства. В конце февраля закончит действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

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Руководство ЧСА в начале февраля обратилось к чешскому правительству за финансовой поддержкой в размере 1,1 млрд крон (около €42,5 млн). Вскоре глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что государство не планирует оказывать финансовую помощь компании.

ЧСА ведут свою историю от 6 октября 1923 года, когда правительство Чехословакии приняло постановление о создании национального авиаперевозчика. Это одна из старейших авиакомпаний в мире: раньше были основаны только российская компания «Аэрофлот», нидерландская KLM, колумбийская Avianca и австралийская Qantas.

 

авиакомпании, коронавирус, Чешские авиалинии
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