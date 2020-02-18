МИД призвал мировое сообщество осудить атаку боевиков на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность в связи с атакой боевиков на позиции Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе во вторник утром.
«Очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в Нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию», — написала спикер украинского МИД Екатерина Зеленко на странице в Твиттер во вторник.
В свою очередь представитель Украины в ЕС, посол Мыкола Точицкий отметил, что Евросоюзу сообщили об атаке боевиков на позиции ООС.
«Очередная российская циничная атака на Донбассе. Сегодня силы РФ и их доверенные лица начали наступление и тяжелые обстрелы позиций Украины с оружием, запрещенным Минскими договоренностями. 1 украинский военный убит, 4 ранены. Мы проинформировали ЕС об эскалации Россией и призвали партнеров к решительной реакции», — написал Точицкий на странице в Твиттер.
Как сообщалось, во вторник утром незаконные вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
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