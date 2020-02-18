Зима в Киеве снова побила температурный рекорд

В столице в понедельник был превышен на 0,2 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 февраля в столице был превышен на 0,2 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году. Среднесуточная температура составляла + 4,8 °С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая температура по климатической норме соответствует температуре конца марта.

Напомним, что в Киеве температурные рекорды были зафиксированы также в ночь на 15 февраля и в ночь на 17 февраля.