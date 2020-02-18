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Рассмотрение «земельных» поправок может занять до 3 месяцев

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Рассмотрение «земельных» поправок может занять до 3 месяцев

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение во втором чтении «земельного» законопроекта займет 2,5 — 3 месяца, и планирует пообщаться с лидерами фракций, которые внесли больше всего поправок.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, сообщает Укринформ.

«Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты ... Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то — 2,5-3 месяца работы парламента», — сказал Арахамия.

По мнению депутата, тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «Батьківщина» являются блокированием работы парламента.

«Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться — каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?» — сказал Арахамия.

Председатель фракции «Слуга народа» добавил, что дополнительные пленарные дни Верховной Рады — один из инструментов для ускорения рассмотрения поправок, который сейчас рассматривается.

«Дополнительные пленарные дни — один из инструментов, которые могут ускорить ... Мы еще не решили, потому что думаем, что тогда будет новая серия манипуляций относительно того, что мы ускоряем процесс искусственным образом и так далее», — отметил Арахамия.

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Напомним, что Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

За первый день рассмотрения поправок к законопроекту парламентарии успели рассмотреть 184 поправки из более чем 4000. За второй депутаты рассмотрели 216 поправок к земельному законопроекту.

земельная реформа, рынок земли, Давид Арахамия
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