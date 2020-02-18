Рада за день успела рассмотреть 260 поправок к законопроекту о рынке земли

Народные депутаты во вторник продолжили рассмотрение во втором чтении законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

На момент закрытия пленарного заседания в 18:15 депутаты остановились на 480-й правке из 4018, предложенных к законопроекту, в этот день было рассмотрено более 260 предложений.

Как передает «Интерфакс-Украина», во вторник депутаты не поддержали ни одну из предложенных поправок.

Значительная часть поправок, на которых настаивали депутаты из фракций «Батькивщина» «Оппозиционная платформа — За жизнь», касалась предложений снять с рассмотрения или не принимать законопроект до проведения всеукраинского референдума.

В среду депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту.