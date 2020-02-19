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Бизнес - форум Level Up Ukraine 2020: топ-3 дискуссии, которые стоит посетить

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Бизнес - форум Level Up Ukraine 2020: топ-3 дискуссии, которые стоит посетить

На бизнес-форуме Level Up, который пройдёт 21 февраля в КВЦ «Парковый», соберутся иностранные инвесторы из США, ЕС, Грузии, представители украинской власти , представители бизнеса и объединений, чтобы создать устойчивые связи для взаимодействия на принципах win-win и формирования полноценной экосистемы взаимодействия в интересах общества.
Организаторы назвали топ-3 дискуссии, которые стоит обязательно посетить.

Принципы построения большего: Бизнес. Власть. Общество.

В Украине система взаимодействия власть-бизнес-общество находится на начальном этапе становления. В то же время для нашей страны, где институты власти недостаточно сильны, государство не способно выполнять в полном объеме социальные обязательства, а ключевые сегменты экономики монополизированы несколькими бизнес-группами, внедрение элементов скандинавской модели является актуальной задачей на современном этапе исторического развития.

В ходе панельного обсуждения «Взаимодействие: принципы создания большего» спикеры обсудят, как создать устойчивые связи для взаимодействия бизнеса, власти и общества на принципах «win-win».

Спикерами панели будут соавтор и организатор форума Level UP Ukraine, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Рольф Барон фон Хохенхау, глава правления Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук, основатель CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук, исполнительный директор Aspen Institute Kyiv Юлия Тычковская, президент Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей Анатолий Кинах, член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса София Арасланова, основатель и президент ОО «Ассоциация собственников семейных компаний Украины» (FBN Ukraine) Владислав Бурда, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Модераторами панели станут соавтор проекта Level UP Ukraine, Founder и CEO UNA//PARTNERS, вице-президент Ассоциации Налогоплательщиков Украины Наталья Ульянова и доктор философии, специалист по мировым проблемам фасилитатор, соучредитель, президент и учебный директор Института Глубинной Демократии Макс Шупбах.

Развитие концессии и приватизации. Новые инвестиции в инфраструктуру.

По всему миру концессионные договора подписываются более 100 лет, и в Украине лишь начинается эра модернизации объектов за частные деньги инвесторов.

В 2019 г. произошло важное событие в реформировании системы приватизации — Парламент принял Закон Украины «О признании утратившим силу Закона Украины „О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Закон предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов, создает возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов и конкурсной документации, предоставляет надежные гарантии для концессионеров и кредиторов, обеспечивает четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством и территориальной общиной права собственности на него.

Об приватизации, инвестициях, концессиях и преимуществах данного механизма будут говорить на форуме Level Up Ukraine в рамках круглого стола “ Инвестиции в инфраструктуру в рамках развития концессии и приватизации ».

Участниками форума будут: глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове, член Группы Всемирного банка Джейсон Пелмар, директор департамента привлечения инвестиций Министерства экономики и торговли Украины Ирина Новикова, партнер компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили, CEO авикомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне, глава Херсонской областной государственного администрации Юрий Гусев, заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий, основатель инновационного startup REAL MATRIX Алексей Немерюк.

Рынок земли: что нужно знать о новом законе

В рамках форума Level Up Ukraine 2020 состоится круглый стол на тему «Земельный вопрос: Какой механизм должен заработать в Украине, чтобы реформа сработала?», где обсудят насущные проблемы рынка земли, разъяснят суть законопроекта и новые механизмы агро-структуры.

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Среди спикеров дискуссии: советник Премьер-министра по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак, член Правления НБУ Яков Смолий, экс-заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Андрей Дыкун, член и председатель комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Слободяник, директор по корпоративному бизнесу «Альфа-Банк» Алексей Ступак и представители профильного комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

21 февраля decision maker’ы соберутся, чтобы понять с какой целью объединятся объединения, какой сектор экономики наиболее привлекателен для инвестиций и как образование влияет на создание экосистем в стране.

бизнес, Level Up Ukraine
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