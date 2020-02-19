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На довыборах в Раду бюллетень будет длиной 80 сантиметров

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На довыборах в Раду бюллетень будет длиной 80 сантиметров

ЦИК утвердила форму, цвет и текст избирательного бюллетеня на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область) размером 20×80 см песочного цвета.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

«Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по промежуточным выборам народного депутата Украины 15 марта 2020 года для голосования в ОИО № 179. Установлено, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200×800 мм песочного цвета с двухтоновым водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерные элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраски в результате термовоздействия», говорится в сообщении.

Также на оборотной стороне бюллетеня будет проявляться номер избирательного участка, напечатанный высокой печатью с применением защитной краски.

Избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного избирательного участка в количестве, которое на 0,5% превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на день формирования заказа на изготовление избирательных бюллетеней, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Кроме того, для каждого специального избирательного участка изготовят бюллетеней в количестве, которое на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке, определенное с учетом количества койко-мест, спальных мест, а также максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий соответственно больших, средних, малых избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Также ЦИК образовала контрольную комиссию за изготовлением избирательных бюллетеней на предприятии-изготовителе. В ее состав вошли представители партий, которые представлены фракциями в ВР, а именно «Слуга народа», «Европейской солидарности» и «Голоса».

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Напомним, что ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах народных депутатов в ОИО № 179, всего на мандат претендуют 40 кандидатов.

16 января ЦИК объявила о начале избирательного процесса в 179-м округе. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта.

В округе № 179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от «Слуги народа» Алексей Кучер. В ноябре 2019 года Президент назначил Кучера председателем Харьковской ОГА.

ЦИК, довыборы
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