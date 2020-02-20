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Пиарщики Бахматюка рассылают иностранным журналистам письма с дискредитацией Сытника

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Пиарщики Бахматюка рассылают иностранным журналистам письма с дискредитацией Сытника

Лондонская компания, занимающаяся связями с общественностью, отправляет иностранным журналистам информацию, которой пытается дискредитировать директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает УП со ссылкой на письмо от компании Sans Frontieres Associates, оказавшийся в распоряжении редакции.

Указанная консалтинговая компания отправила иностранным журналистам предварительный анонс митинга против директора НАБУ и пресс-релиз после проведения акции.

Отправляет письма Лили Оуэн, секретарь компании. На сайте Sans Frontieres Associates указано, что существует компания с 2016 года и занимается «коммуникационными решениями для правительственных, политических и корпоративных клиентов». Отмечается, что она ведет проекты в России, Румынии, Германии, Франции и других странах.

Отправленный журналистам документ носит название «Тысячи призывают уволить директора НАБУ во время большой демонстрации в Киеве».

Авторы письма отмечают, что под стенами Кабмина против Сытника собрались 6 тысяч человек.

В то же время, по сообщениям СМИ, в тот же день под зданиями органов власти прошли акции в поддержку малого и среднего бизнеса и против закона о дезинформации.

В письме также говорится о том, что НАБУ под руководством Сытника решило вызвать на допрос 10 тысяч сотрудников агрокомпании «Укрлендфарминг».

Однако ни в письме, ни в пресс-релизе ни разу не упомянуто имя владельца этой компании. А именно бизнесмена Олега Бахматюка, против которого НАБУ ведет расследование. Сам же Бахматюк и его компания неоднократно заявляли, что считают дела против них — местью Сытника.

«Нардепы, фермеры, члены их семей, мэры маленьких городов и землевладельцы вышли на митинг, протестуя против действий антикоррупционного органа Украины — НАБУ», — пишут лондонские пиарщики. Антикоррупционное бюро они обвиняют в запугивании сотрудников указанных агрокомпаний.

В пресс-релизе также ссылаются на слова нардепа от «ЕС» Алексея Гончаренко, который призвал уволить Сытника.

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Кроме того, в конце письма добавлено примечание для редактора, где говорится о том, что НАБУ получает миллионы долларов от международных доноров, включая США. Но до сих пор детективы не предъявили обвинения в коррупции ни одному топ-чиновнику. В то же время неоднократно в письме упоминается, что две судебные инстанции признали Сытника «коррупционером».

Вместе с тем, «Укрлендфарминг», пишут авторы, является одним из крупнейших аграрных холдингов и находится среди крупнейших украинских инвесторов.

Олег Бахматюк, Артем Сытник
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