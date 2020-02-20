Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку

Самолет «Боинг 737-73V» компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая более 70 людьми, в т.ч. иностранцами, утром в четверг приземлился в аэропорту «Борисполь» (Киев) на дозаправку, после чего отправится в международный аэропорт «Харьков», сообщило Министерство внутренних дел в соцсети Facebook.
«По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что на борт лайнера допустили 73 чел., кроме троих украинцев и одной иностранки. В частности, лайнер эвакуировал 45 граждан Украины, а также граждан Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Коста-Рики и других государств. Планировалось, что двоих казахстанцев доставят в Алматы, где самолет совершал посадку.
По заявлению украинских властей, перед вылетом все пассажиры прошли три этапа санитарного контроля в Ухани, троих украинцев и одного иностранца не пустили на борт.
Самолет после вылета из Алматы проследовал над территорией Узбекистана, Туркменистана, затем пересек Каспийское море, находился в воздушном пространстве Азербайджана и Армении, затем — над Черным морем, огибая оккупированный полуостров Крым. В 7:10 утра по кв он пересек береговую линию в районе Железного Порта (Херсонская обл.) и направился в сторону Харькова.
Однако в 7:40, пролетая в районе Краснограда (Харьковская обл.) сменил курс и начал кружить на высоте около 10 км между городами Днепр, Полтава и Харьков. Сделав более десятка кругов, в 9:05 самолет направился в сторону Киева, проследовал мимо Полтавы и в 9:20, пролетая в районе г.Гребенка на западе Полтавской области, начал снижать скорость и высоту.
Ранее ожидалось, что самолет должен был приземлиться в Украине около 8:00.
По прибытии в страну все эвакуированные, включая иностранцев, будут отправлены автобусами в места 14-дневной обсервации. Для обсервации подготовлены четыре места, которые полностью оборудованы для этих целей.
Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в четверг заявил: даже если самолет из Уханя приземлится в аэропорту «Харьков», эвакуированные в самом Харькове размещаться не будут.
Как заявили в МВД, эти места будут тщательно охраняться. «Будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории ежесуточно будут привлечены 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будут функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД», — сообщило министерство.
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