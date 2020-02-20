Российские самолеты нанесли удар по турецким союзникам в Сирии

Группировка бомбардировщиков Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по позициям террористов на севере Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Российские военные сообщают, что удар был нанесен по протурецким силам, которых поддерживала артиллерия Вооруженных сил Турции. Они прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, уточнили в ЦПВС.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — говорится в сообщении.

Это, как отмечается, позволило войскам Асада успешно отбить все атаки. Про поддержке России армия Башара Асада уничтожила один танк, шесть боевых машин пехоты (БМП) и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Россия призвала турецкую сторону прекратить поддержку «террористов» и передачу им вооружений. «Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции», — говорится в сообщении.

Наамоним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил началом новой военной операции на севере Сирии 19 февраля. Он обвинил Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.