Турция просит американские средства ПВО для борьбы с российскими самолетами

Турция обратилась к США с просьбой предоставить ей зенинтно-ракетые комплексы Patriot для прикрытия своих войск в сирийской провинции Идлиб, сообщает Bloomberg, со ссылкой на слова высокопоставленного турецкого чиновника. ЗРК должны сдержать возможную поддержку сирийских войск со стороны российской авиации.

Как пишет Bloomberg, установка комплексов Patriot, способных действовать против российской авиации, позволит турецким ВВС «наказать» подконтрольные Башара Асаду подразделения, ведущие наступление в Идлибе. За последние три недели порядка 14 турецких военнослужащих погибли в Сирии из-за обстрелов со стороны армии официального Дамаска.

«Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», — говорил 12 февраля президент Турции Реджем Тайип Эрдоган.

Сейчас, по словам источника Bloomberg, Турция намерена провести наступление на позиции сирийской армии для того, чтобы защитить союзные силы вооруженной оппозиции в Идлибе. Сейчас там, по официальным данным, остаются порядка 40 тыс. повстанцев и 20 тыс. радикалов.

Две зенитные батареи могут быть развернуты на границе с Сирией, в провинции Хатай. По словам собеседника агентства, на прошлой неделе запрос о предоставлении Турции комплексов ЗРК Patriot Анкара направила спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри, ответ на него турецкие власти еще не получили.