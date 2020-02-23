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В Италии ограничивают передвижение из-за коронавируса

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В Италии ограничивают передвижение из-за коронавируса

На севере Италии закрыли десять населенных пунктов, особые мероприятия по противодействию эпидемии коснулись около 50 тысяч человек.

В стране выявлено 79 случаев заражения коронавирусом, двое пожилых людей скончались, сообщает DW.

«Правительство Италии ограничило свободу передвижения в тех регионах на севере страны, где выявили случаи заражения коронавирусом, вызывающим заболевания COVID-19. Жителям населенных пунктов, которые считаются центрами эпидемии, будет запрещено покидать их, также будет запрещен въезд туда, заявил вечером в субботу, 22 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте», — говорится в сообщении.

Представители Департамента гражданской защиты сообщили, что в Италии зафиксировали 79 случаев заражения коронавирусом, двое человек скончались, один человек вылечился.

Отмечается, что наибольшее количество заражения коронавирусом — 54 случая — приходится на Ломбардию. Там особые меры коснулись около 50 тысяч человек в десяти населенных пунктах вблизи города Кодоньо, что в 60 километрах от Милана. В Кодоньо закрыты супермаркеты и рестораны, немногочисленные прохожие на улицах носят защитные маски. В Милане, согласно распоряжению мэра, закрыты муниципальные общественные учреждения.

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В соседнем регионе Венето зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. В ряде городов также приостановили работу школы, спортивные клубы, бары и дискотеки. Первым умершим от вируса гражданином ЕС стал 78-летний житель этого региона. Вторая жертва коронавирус — 77-летняя женщина, которая умерла в Ломбардии. В обоих регионах 23 февраля отменены все спортивные и общественные мероприятия.

Из европейских стран наиболее пораженной коронавирусом является Италия. В Германии зафиксировано 16 случаев заражения, во Франции — 12, в том числе один с летальным исходом.

Италия, коронавирус
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