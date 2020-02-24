Рост капинвестиций в Украине в 2019 году замедлился до 15,5%

Капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее — 22,1%, сообщила Государственная служба статистики.

В то же время, согласно данным Госстата, с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% — в первом квартале, 7,5% — во втором, 12,7% — третьем и 21,2% — в четвертом.

В 2018 году тенденция была обратной — рост в течение года замедлился: 37,4% — в первом квартале, 18,4% — во втором, 9,9% — в третьем и небольшое ускорение в четвертом — до 10,5%.

Госстат уточнил, что за минувший год было освоено 584,4 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2019 году было зафиксировано в Волынской (на 74,2%), Херсонской (на 66,1%), Николаевской (на 40,1%), Полтавской (на 39,7%) и Киевской (на 33,4%) областях.

Согласно статистике, капитальные инвестиции в минувшем году уменьшились в Хмельницкой (на 5,8%), Ривненской (на 5,4%), Одесской (на 1,7%) и Черниговской (на 1,6%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций за прошлый год зафиксирован во временном размещении и организации питания — на 48,7%, здравоохранении и соцпомощи — на 46,6%, промышленности — 34,7%, профессиональной, научной и технической деятельности — на 31,4%.

При этом в сфере информации и телекоммуникаций падение капинвестиций составило 16,6% (из-за электросвязи при росте IT, издательского и кинобизнеса), сельском хозяйстве — 10%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — 3,4% (в том числе в почтовой и курьерской — на 83,2%).

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 68,1% общего объема всех инвестиций, на долю средств населения на строительство жилья пришлось 5,6%. В то же время это ниже показателей прошлого года, составлявших соответственно 71,3% и 6,4%.

Этого удалось добиться за счет роста доли капинвестиций из государственного и местных бюджетов соответственно с 4% до 5% и с 8,7% до 9,6%, кредитов банков и других займов — с 6,7% до 7%, средств иностранных инвесторов — с 0,3% до 0,6%.