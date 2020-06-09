Капинвестиции в Украине рухнули на 35,5%

Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте текущего года упали на 35,5% после роста на 21,2% в четвертом квартале прошлого года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Согласно данным Госстата, за первый квартал этого года освоено 76,914 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).
В расчете на одного человека инвестиции составили 1837,5 гривень.
Индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%.
73,2% инвестиций, привлеченных в январе-марте 2020 года, составляли собственные средства предприятий и организаций, 7,6% — средства населения на строительство жилья, 7,1% — кредиты банков и другие займы, 4,9% — средства местных бюджетов, 2,5% — средства государственного бюджета, 0,7% — средства иностранных инвесторов, 4,0% — другие источники финансирования.
Напоминаем, по данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,5 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016