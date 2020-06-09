Капинвестиции в Украине рухнули на 35,5%

Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте текущего года упали на 35,5% после роста на 21,2% в четвертом квартале прошлого года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно данным Госстата, за первый квартал этого года освоено 76,914 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).

В расчете на одного человека инвестиции составили 1837,5 гривень.

Индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%.

73,2% инвестиций, привлеченных в январе-марте 2020 года, составляли собственные средства предприятий и организаций, 7,6% — средства населения на строительство жилья, 7,1% — кредиты банков и другие займы, 4,9% — средства местных бюджетов, 2,5% — средства государственного бюджета, 0,7% — средства иностранных инвесторов, 4,0% — другие источники финансирования.

Напоминаем, по данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,5 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.